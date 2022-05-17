Зеленский уволил командующего Силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (резервное подразделение ВСУ). Юрий Галушкин был командующим Силами теробороны с 1 января 2022 года.
Указ об увольнении Галушкина и назначении новым командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру 16 мая появился на сайте главы киевского режима. Официально причины смены командующего не названы.
«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — указано в документе, подписанным Зеленским.
До этого назначения Танцюра числился начальником штаба Сухопутных войск Украины. В мае украинский генерал был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».
Украинские военные, вышедшие в Мариуполе с территории заблокированного российскими войсками металлургического комбината «Азовсталь», с белым флагом, содержатся в СИЗО в Еленовке.