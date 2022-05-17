Зеленский уволил командующего Силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина

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17 мая 2022, 16:09 Источник: URA.RU

В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (резервное подразделение ВСУ). Юрий Галушкин был командующим Силами теробороны с 1 января 2022 года.

Указ об увольнении Галушкина и назначении новым командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру 16 мая появился на сайте главы киевского режима. Официально причины смены командующего не названы.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — указано в документе, подписанным Зеленским.

До этого назначения Танцюра числился начальником штаба Сухопутных войск Украины. В мае украинский генерал был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

Украинские военные, вышедшие в Мариуполе с территории заблокированного российскими войсками металлургического комбината «Азовсталь», с белым флагом, содержатся в СИЗО в Еленовке.