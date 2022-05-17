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Зеленский уволил командующего Силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина

, 16:09 Источник: URA.RU

Зеленский уволил командующего Силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина
В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (резервное подразделение ВСУ). Юрий Галушкин был командующим Силами теробороны с 1 января 2022 года.

Указ об увольнении Галушкина и назначении новым командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру 16 мая появился на сайте главы киевского режима. Официально причины смены командующего не названы.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — указано в документе, подписанным Зеленским.
До этого назначения Танцюра числился начальником штаба Сухопутных войск Украины. В мае украинский генерал был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

Украинские военные, вышедшие в Мариуполе с территории заблокированного российскими войсками металлургического комбината «Азовсталь», с белым флагом, содержатся в СИЗО в Еленовке.

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