НМ ДНР: боевики ВСУ вновь ударили по Ясиноватой

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17 мая 2022, 13:25

Въезд в Ясиноватую/ с сайта мэрии города

По прифронтовой Ясиноватой в ДНР украинские боевики вновь нанесли удары. Об этом заявило представительство республики в СЦКК. Сообщает во вторник, 17 мая, RT.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», − приводят журналисты слова доклада республиканских военных. Уточняется, что по городу со стороны позиций противника выпущено не менее десяти ракет из РСЗО «Град».

Напомним, 15 мая ВСУ также обстреляли город Ясиноватая, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.

Ранее сегодня стало известно, что артиллерия ВСУ с утра обстреливает поселок Еленовка, через территорию которого провозят пленных с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе.