ВВС Соединенных Штатов заявили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.
«ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW, говорится в заявлении», — отмечает TG-канал.
Ранее на текущей неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что российская парламентская комиссия получила от министерства иностранных дел страны подтверждение о несоблюдении Вашингтоном и Киевом конвенции о запрете биологического оружия.