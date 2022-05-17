ВВС США заявили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW

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17 мая 2022, 08:23

Американский стратегический бомбардировщик, Msgt. Joey Swafford/Us Air / globallookpress.com

ВВС Соединенных Штатов заявили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW, говорится в заявлении», — отмечает TG-канал.

Ранее на текущей неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что российская парламентская комиссия получила от министерства иностранных дел страны подтверждение о несоблюдении Вашингтоном и Киевом конвенции о запрете биологического оружия.