Минобороны РФ: с заблокированными на «Азовстали» представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых

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16 мая 2022, 16:03

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

С представителями киевских военнослужащих, заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, достигнута договоренность о вывозе раненых. Об этом проинформировало российское министерство обороны.

«Минобороны России: с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых, введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск (ДНР)», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее в понедельник Народная милиция ЛНР сделала заявление о том, что украинской операцией по обороне города Рубежное и завода «Заря» руководили инструкторы из Соединенных Штатов и Польши.