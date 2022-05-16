Минобороны РФ: с заблокированными на «Азовстали» представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых

С представителями киевских военнослужащих, заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, достигнута договоренность о вывозе раненых. Об этом проинформировало российское министерство обороны.
«Минобороны России: с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых, введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск (ДНР)», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.
Ранее в понедельник Народная милиция ЛНР сделала заявление о том, что украинской операцией по обороне города Рубежное и завода «Заря» руководили инструкторы из Соединенных Штатов и Польши.