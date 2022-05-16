Комбат ДНР Ходаковский сообщил о начале эвакуации раненых военных Украины с «Азовстали»

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16 мая 2022, 15:38

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский сообщил о начале эвакуации раненых военнослужащих Украины с территории металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в городе Мариуполе. Соответствующую публикацию Ходаковский разместил в своем Telegram-канале.

«Эвакуация раненых началась, есть проблемы с транспортировкой, к нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки», — написал комбат.

Ранее сегодня Народная милиция ЛНР заявила, что украинской операцией по обороне Рубежного и завода «Заря» руководили инструкторы из Соединенных Штатов и Польши.