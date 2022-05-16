Политолог Коровин: заявления нового президента Венгрии Новак против России могут переполнить терпение граждан этой страны

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16 мая 2022, 15:30 Источник: Свободная пресса

Инаугурация Каталин Новак, фото: Attila Volgyi/globallookpress.com

Президент Венгрии Каталин Новак 15 мая в своей инаугурационной речи выступила с критикой действий России на Украине и высказалась против усилий, направленных на восстановление СССР. Новоизбранный президент Венгрии в этот момент объявила, что первым ее зарубежным официальным визитом 17 мая станет поездка с Варшаву, где она проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Российский политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя заявления Каталин Новак, напомнил, что Венгрия — парламентская республика, там премьер-министр имеет больше власти, чем президент. Он пояснил, что в этом государстве президент — это своего рода "свадебный генерал", выполняющий представительские функции и работающий на публику, демонстрируя политическую лояльность глобалистским кругам США».

По мнению эксперта, заявления Новак могут стать последней каплей, которая переполнит терпение здорового большинства граждан Венгрии. Коровин напомнил, что там есть здравомыслящий премьер-министр Виктор Орбан, который склоняется к выходу из-под американского контроля.

Политолог полагает, что пяти лет (пока Новак будет президентом) вполне хватит венграм для полного осознания тупиковости антироссийского поведения, - сообщает «Свободная пресса».

В Венгрии президент страны избирается Национальным собранием сроком на пять лет.