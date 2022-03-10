Новым президентом Венгрии избрана Каталин Новак

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10 марта 2022, 16:59 Источник: РИА Новости

Каталин Новак

Новым президентом Венгрии в четверг, 10 марта, избрана Каталин Новак. Министр по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак стала первой женщиной - президентом Венгрии.

Национальное собрание Венгрии на заседании выбрало новым главой венгерского государства вице-председателя правящей партии под руководством премьер-министра Виктора Орбана. За 44-летнюю Каталин Новак проголосовали 137 из 199 депутатов. Трансляция велась на венгерском канале М1.

Соперником Новак на выборах президента Венгрии был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

В Венгрии президент страны избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года президентом Венгрии два срока был Янош Адер.

Каталин Новак родилась 6 сентября 1977 года в городе Сегед. В 1996—2001 гг. изучала экономику в Университете Корвина. В 2001—2004 гг. изучала право в Сегедском университете и Университете Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс. Владеет английским, французским, немецким и испанскими языками.

В 2017 году стала вице-председателем партии Фидес, возглавляемой Виктором Орбаном.

По результатам парламентских выборов 8 апреля 2018 года избрана депутатом Национального собрания Венгрии.

Работала в МИД Венгрии. В 2010 году стала советником министра. В 2012 году возглавила совет Министерства трудовых ресурсов Венгрии под руководством Золтана Балога. Занимала должность государственного министра по делам франкоязычных стран. В 2018 году стала министром по делам семьи, молодёжи.



Замужем за Иштваном Верешем. Супруг нового президента Венгрии - сотрудник Венгерского национального банка. Супруги воспитывают троих детей.