Вирусолог Аграновский допустил появление новых штаммов COVID-19 из-за распространения инфекции в КНДР и Китае

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16 мая 2022, 10:45 Источник: URA.RU

COVID-19, pixabay.com

Вирусолог Алексей Аграновский в рамках беседы с представителями СМИ заявил, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом на территории КНДР и Китая может привести к появлению новых штаммов.

Алексей Аграновский отметил, что дельта-штамм COVID-19 зародился в Индии, где была зафиксирована высокая заболеваемость. Вирусолог в беседе с URA.RU отметил, что вероятность появления новых вариантов коронавируса увеличивается, если в популяции большое число зараженных.

По словам эксперта, подобное распространение инфекции приводит к постоянному поддержанию состояния пандемии. Аграновский уточнил, что в случае с КНДР это менее вероятно, поскольку страна является закрытой, однако с Китаем такое развитие событий вполне возможно.