В России за сутки выявили 4 956 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 956 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 1 125 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 55% меньше, чем днем ранее.
В оперштабе сообщили, что за сутки в России скончались 99 человек с COVID-19. За вышеуказанный период в стране выздоровели 6,2 тысячи граждан.