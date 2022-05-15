В России за сутки выявили 4 956 случаев заражения COVID-19

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15 мая 2022, 12:05

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 956 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 1 125 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 55% меньше, чем днем ранее.

В оперштабе сообщили, что за сутки в России скончались 99 человек с COVID-19. За вышеуказанный период в стране выздоровели 6,2 тысячи граждан.