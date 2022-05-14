Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 в КНДР «великим потрясением»

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14 мая 2022, 07:21 Источник: ТАСС

Ким Чен Ын, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в КНДР "великим потрясением".

По последним данным, в КНДР за пятницу, 13 мая, выявлено 17 тысяч 400 новых случаев лихорадки у пациентов. Скончался за сутки 21 человек.

Всего заболели более 520 тысяч жителей КНДР. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу передает со ссылкой на северокорейских медиков, что всего умерли 27 пациентов, у которых заболевание началось с высокой температуры.

В субботу Ким Чен Ын провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, на котором обсуждались меры по борьбе с коронавирусом. Он на нем заявил, что распространение инфекции можно назвать крупным потрясением со времен основания республики. По данным лидера КНДР, распространение заболевания происходит среди организаций и изолированных регионов, а не бесконтрольно между регионами. Он призвал изучать богатый опыт Китая по борьбе с вирусом.