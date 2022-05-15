Президент Латвии Левитс поддержал решение о сносе памятника Освободителям Риги как «объекта советской пропаганды»

Памятник Освободителям Риги должен быть демонтирован как «объект советской пропаганды». Об этом заявил в видеообращении к жителям страны президент Латвии Эгилс Левитс.
Таким образом он поддержал принятое в пятницу решение Рижской думы о сносе монумента. Днем раньше разрешение на это дал сейм Латвии.
«Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы <...> верное. Токсичное излучение этого объекта превышает масштабы одного самоуправления. Поэтому было бы важно, чтобы решение о его демонтаже принимал Сейм, отдельным законом сняв все бюрократические препоны к исполнению решения Рижской думы», - заявил президент Латвии. Обращение опубликовано на сайте lsm.lv.
В пятницу стало известно, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил обращение мэру Риги, в котором сообщил о готовности принять демонтированный монумент на своей территории.