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Губернатор Ленобласти Дрозденко направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник освободителям

, 19:06 Источник: РИА "Новости"

Губернатор Ленобласти Дрозденко направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник освободителям
Александр Дрозденко, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил обращение мэру Риги Мартиньшу Стакису, в котором подчеркнул готовность принять на своей территории памятник Освободителям Риги.

Ранее  Александр Дрозденко сообщил, что Ленинградская область готова принять монумент на своей территории, в случае его демонтажа в Риге. В подтверждение своих слов губернатор региона направил Мартиньшу Стакису соответствующее обращение.

Напомним, речь идет о памятнике воинам Советской Армии – Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Власти Ленобласти готовы направить в город специализированный транспорт, который сможет перевезти монумент.

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