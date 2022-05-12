Депутат Госдумы Пискарев: намерением снести памятник Освободителям Риги власти Латвии разжигают гражданскую войну в стране

Намерением демонтировать памятник Освободителям Риги латвийское руководство разжигает гражданскую войну на территории страны. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал депутат российской Госдумы Василий Пискарев.
«Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что намерением снести памятник советским воинам в Риге власти Латвии разжигают гражданскую войну в стране», — говорится в публикации информационного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что член Совета Федерации Андрей Климов озвучил мнение, согласно которому разрешившую снос монумента Латвию нужно вразумить крайне жесткими экономическими мерами.