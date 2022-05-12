Сенатор Климов: Латвию, разрешившую снос памятника Освободителям Риги, следует вразумить крайне жесткими экономическими мерами

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12 мая 2022, 14:51 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Латвию, которая разрешила снос памятника Освободителям Риги, следует вразумить крайне жесткими экономическими мерами. Соответствующую точку зрения озвучил российский сенатор Андрей Климов.

«Латвию, разрешившую снос памятника Освободителям Риги, необходимо вразумить, приняв крайне жесткие меры экономического характера, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что демонтаж монумента, расположенного в столице Латвии, разрешил парламент прибалтийской республики.