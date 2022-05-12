Сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги

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12 мая 2022, 13:29 Источник: РИА "Новости"

памятник Освободителям Риги, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В четверг, 12 мая, стало известно, что парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня местные средства массовой информации.

Перед Днем Победы в Латвии была развернута серьезная антироссийская кампания. В ответ на подобные действия к памятнику Освободителям Риги 9 мая пришло множество людей с цветами. Власти города решили закрыть доступ к монументу, а букеты убрали при помощи трактора.

Отметим, что речь идет о памятнике воинам Советской Армии, которые освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков.