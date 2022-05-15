Генштаб Вооруженных сил Белоруссии сообщил о возможных провокациях со стороны Украины

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15 мая 2022, 20:56 Источник: ТАСС

Государственная граница Белоруссии, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Белоруссия не исключает провокаций со стороны украинских войск. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала СТВ первый заместитель главы генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король.

По оценке белорусских военных, рядом с границами республики сосредоточено в настоящее время порядка 20 тысяч украинских военнослужащих, оснащенных «самыми современными американскими средствами», а также подразделения противовоздушной обороны.

По словам замначальника генштаба, «украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами».

Исходя из этой информации, генштаб делает вывод, что «провокации могут быть любыми».

Ранее президент Лукашенко заявлял, что Белоруссия занимает нейтральную позицию в отношении происходящего в Украине.