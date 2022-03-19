Александр Лукашенко: Белоруссия занимает нейтральную позицию в отношении происходящего на Украине

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19 марта 2022, 13:23

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссия занимает нейтральную позицию в отношении происходящего на Украине. На это указал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что Белоруссия занимает нейтральную позицию в отношении происходящего на Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Также Александр Лукашенко высказал убежденность в том, что Российская Федерация своими силами справится со специальной операцией, которую Москва осуществляет на Украине с 24 февраля.

Как сообщалось ранее в субботу, белорусский лидер озвучил мнение о том, что ситуацией на Украине управляют представители Запада и Соединенных Штатов, сидящие в Киеве.