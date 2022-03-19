Александр Лукашенко: Белоруссия занимает нейтральную позицию в отношении происходящего на Украине

Белоруссия занимает нейтральную позицию в отношении происходящего на Украине. На это указал белорусский президент Александр Лукашенко.
«Лукашенко заявил, что Белоруссия занимает нейтральную позицию в отношении происходящего на Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.
Также Александр Лукашенко высказал убежденность в том, что Российская Федерация своими силами справится со специальной операцией, которую Москва осуществляет на Украине с 24 февраля.
Как сообщалось ранее в субботу, белорусский лидер озвучил мнение о том, что ситуацией на Украине управляют представители Запада и Соединенных Штатов, сидящие в Киеве.