Путин отметил помощь Российского Красного Креста вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины

Президент РФ Владимир Путин отметил работу Российского Красного Креста по оказанию бескорыстной помощи беженцам из Украины и Донбасса. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что деятельность Российского Красного Креста является в высшей степени востребованной. По словам президента РФ, благодаря подвижничеству сотрудников организации вынужденные переселенцы получают продукты и товары первой необходимости, кроме того, им оказываются психологическая помощь и внимание.
Путин поздравил Общероссийскую общественную организацию Российский Красный Крест с 155-летней годовщиной создания.