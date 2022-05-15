Путин отметил помощь Российского Красного Креста вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины

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15 мая 2022, 10:06 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин отметил работу Российского Красного Креста по оказанию бескорыстной помощи беженцам из Украины и Донбасса. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что деятельность Российского Красного Креста является в высшей степени востребованной. По словам президента РФ, благодаря подвижничеству сотрудников организации вынужденные переселенцы получают продукты и товары первой необходимости, кроме того, им оказываются психологическая помощь и внимание.

Путин поздравил Общероссийскую общественную организацию Российский Красный Крест с 155-летней годовщиной создания.