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Путин отметил помощь Российского Красного Креста вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины

, 10:06 Источник: Кремль

Путин отметил помощь Российского Красного Креста вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин отметил работу Российского Красного Креста по оказанию бескорыстной помощи беженцам из Украины и Донбасса. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что деятельность Российского Красного Креста является в высшей степени востребованной. По словам президента РФ, благодаря подвижничеству сотрудников организации вынужденные переселенцы получают продукты и товары первой необходимости, кроме того, им оказываются психологическая помощь и внимание.

Путин поздравил Общероссийскую общественную организацию Российский Красный Крест с 155-летней годовщиной создания.

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