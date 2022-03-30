Российский Красный Крест отреагировал на факты пыток пленных российских солдат

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30 марта 2022, 12:11

РКК, Alexander Rekun/ Global Look Press

Факты пыток над российскими военнопленными, имевшие место на Украине, обеспокоили Красный Крест России. Внутри организации решили призвать к прекращению военных преступлений.

Большое возмущение в Российском Красном Кресте вызвали видеоролики, на которых зафиксировали пытки солдат ВС РФ, попавших в плен.

Председатель РКК Павел Савчук просит Международный Комитет Красного Креста призвать стороны соблюдать основополагающие нормы международного гуманитарного права. Об этом глава организации сообщил журналистам РИА Новости.

Напомним, накануне депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель Комитета парламента по обороне Владимир Шаманов назвал имена украинских военных преступников, подвергших пыткам пленных российских солдат.