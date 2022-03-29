Глава Комитета Госдумы РФ по обороне Шаманов назвал имена пытавших российских пленных боевиков ВСУ

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29 марта 2022, 17:00

украинские боевики/ screenshot из видео

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель Комитета парламента по обороне Владимир Шаманов назвал имена украинских военных преступников, подвергших пыткам пленных российских солдат.

Спецназ России смог задержать злоумышленников через трое суток после преступления. Личности обоих преступников определены. Это Сергей Величко, кличка «Чили» и второй Константин Немич. Оба фигуранта входили в фанатскую группировку футбольного клуба «Металлист».

Отдельно отметим, что ультрас среди околофутбольной среды Украины всегда отличались экстремистской направленностью и были причастны ко многим эпизодам криминального свойства. Военное время лишь усугубило эту тенденцию.

Своё заявление Шаманов сделал во вторник, 29 марта, в ходе круглого стола на тему «Мировые религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке», прошедшего в стенах российского парламента.

Напомним, на днях в сети появились видео, предупреждаем строго +18!, предположительно снятое в Харьковской области. На кадрах украинские военные издеваются над российскими солдатами, попавшими в плен. Ребятам сначала всем прострелили ноги, а после того, как они оказались на земле, унижения и избиения продолжились. Пытки закончились гибелью пленных.