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Власти Канады готовы помочь Украине вывезти зерно из ее портов - иначе миллионы людей могут столкнуться с голодом

, 20:09 Источник: ТАСС

Власти Канады готовы помочь Украине вывезти зерно из ее портов - иначе миллионы людей могут столкнуться с голодом
Загрузка судна пшеницей, Danita Delimont/globallook.com

Власти Канады готовы предоставить Украине свои корабли для вывоза зерна из ее портов, сообщил в субботу телеканал CTV, сославшись на министра иностранных дел страны Мелани Жоли.

По данным телеканала, об этом Жоли сообщила на встрече глав МИД G7 в Германии, которая проходила с 11 по 13 мая.

«Мы должны убедиться, что это зерно доставляется по миру. В противном случае, миллионы людей могут столкнуться с голодом», - приводит слова министра CTV.

Ранее сообщалось, что на Россию и Украину приходится более трети мирового экспорта зерновых. По данным ООН, в настоящее время в портах Украины находится порядка 4,5 млн тонн зерна, которое не может быть вывезено из страны.

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