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Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику ВСУ

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Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику ВСУ
Российский военный, mod_russia / globallookpress.com

Российские войска ликвидировали украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику противника, видео опубликовало Минобороны России», — отмечает TG-канал.

РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее в субботу, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал об отправке из Грозного свыше 600 бойцов, желающих «очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины».

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