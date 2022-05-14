Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику ВСУ

Аргументы Недели → В мире 13+

14 мая 2022, 17:42

Российский военный, mod_russia / globallookpress.com

Российские войска ликвидировали украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику противника, видео опубликовало Минобороны России», — отмечает TG-канал.

РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее в субботу, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал об отправке из Грозного свыше 600 бойцов, желающих «очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины».