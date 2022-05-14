НМ ЛНР: войска республики полностью освободили завод «Заря» на окраине Рубежного и продолжают наступать в районе Северодонецка

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14 мая 2022, 12:45

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики полностью освободили завод «Заря», расположенный на окраине Рубежного, и продолжают наступать в районе Северодонецка. Об этом проинформировала Народная милиция ЛНР.

«Благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР был полностью освобожден и зачищен от украинских националистических формирований завод “Заря”, находящийся на окраине города Рубежного», — говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале Народной милиции.

Также в TG-канале указывается, что продолжается наступление в районе города Северодонецка. Огневую поддержку силам республики оказывают российские военные.

Как сообщалось ранее в субботу, глава правительства ФРГ Олаф Шольц отметил, что в ходе телефонной беседы с президентом Владимиром Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.