Шольц заявил, что в ходе телефонной беседы с Путиным не увидел стремления России менять свою позицию по Украине

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14 мая 2022, 10:17

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/RUEDIGER WOELK / globallookpress.com

Глава немецкого правительства Олаф Шольц сделал заявление о том, что в ходе состоявшейся накануне телефонной беседы с президентом Владимиром Путиным не увидел стремления Российской Федерации менять свою позицию по Украине. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Шольц заявил, что во время разговора с Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине. Канцлер ФРГ отметил, что единственной возможностью снятия санкций с РФ является мирное соглашение Москвы с Киевом», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в субботу сообщалось, что обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман высказал точку зрения, согласно которой игнорировать Мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году было ошибкой Запада.