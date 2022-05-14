Обозреватель The Hill Харлан Ульман: игнорировать Мюнхенскую речь Путина в 2007 году было ошибкой Запада

Аргументы Недели → Политика 13+

14 мая 2022, 09:19

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Игнорировать речь Владимира Путина, произнесенную президентом России на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, было ошибкой Запада. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», высказал Харлан Ульман, обозреватель американского издания The Hill.

«Игнорировать Мюнхенскую речь Путина в 2007 году было ошибкой Запада. Такое мнение высказал обозреватель издания The Hill Харлан Ульман. Он напомнил, что российский президент тогда настаивал на приверженности к многополярному миру», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам Ульмана, участники заседания «отмахнулись» от «нападок» Путина, выступившего «с гневной тирадой в отношении США как единственного полюса силы и против расширения НАТО». Глава РФ посчитал, что Североатлантический альянс и США проявили неуважение и проигнорировали тезисы, что «усугубило его растущее негодование», отметил обозреватель.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России ход специальной операции на Украине и потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО.