РИА Новости: на базе «Азова» в Мариуполе обнаружен план захвата Новоазовска и выхода на границу с РФ, атака намечалась на 8 марта

Аргументы Недели → В мире 13+

14 мая 2022, 10:48 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На базе украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России) в городе Мариуполе обнаружен план захвата Новоазовска и выхода на границу с РФ, атака была намечена на 8 марта. Об этом проинформировало РИА Новости.

«План окружения и захвата украинскими националистами из “Азова” (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) города Новоазовска в ДНР и выхода на границу с РФ обнаружен на одной из баз “Азова” в Мариуполе. План проработанный, атака планировалась 8 марта», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, руководитель правительства Германии Олаф Шольц сделал заявление о том, что в ходе телефонной беседы с президентом Владимиром Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.