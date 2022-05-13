Советник главы МВД Украины Андрусив: ВСУ попытаются оттеснить российские войска на 40 км от Харькова и нанести удар по Белгороду

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13 мая 2022, 15:24 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины попытаются оттеснить российские войска на 40 километров от Харькова и нанести удар по Белгороду. Об этом заявил Виктор Андрусив, советник руководителя украинского МВД.

Отечественное интернет-издание «Украина.ру» пишет, что Андрусив некоторое время назад анонсировал «шокирующий удар» со стороны ВСУ. По словам советника, киевские подразделения попытаются оттеснить силы РФ на 40 км от Харькова, выйти на границу и осуществить атаку по Белгороду.

Как сообщалось ранее сегодня, польский президент Анджей Дуда высказал уверенность в том, что Москву принудят выплатить контрибуцию Киеву.