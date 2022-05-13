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Народная милиция ЛНР: войска республики полностью зачистили промзону города Рубежное в Донбассе

, 10:37

Народная милиция ЛНР: войска республики полностью зачистили промзону города Рубежное в Донбассе
Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики полностью зачистили промышленную зону города Рубежное в Донбассе. Соответствующая информация содержится в заявлении, появившемся в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

«Вчера благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район города Рубежное. Также силами подразделений НМ ЛНР была полностью зачищена промышленная зона Рубежного», — говорится в опубликованном заявлении.

Ранее в пятницу сообщалось, что армия Российской Федерации начала применять беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными снарядами по украинской легкой бронетехнике.

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