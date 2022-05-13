Народная милиция ЛНР: войска республики полностью зачистили промзону города Рубежное в Донбассе

Войска Луганской народной республики полностью зачистили промышленную зону города Рубежное в Донбассе. Соответствующая информация содержится в заявлении, появившемся в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
«Вчера благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район города Рубежное. Также силами подразделений НМ ЛНР была полностью зачищена промышленная зона Рубежного», — говорится в опубликованном заявлении.
Ранее в пятницу сообщалось, что армия Российской Федерации начала применять беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными снарядами по украинской легкой бронетехнике.