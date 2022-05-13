Силы РФ начали применять беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными снарядами по легкой бронетехнике Украины

Армия Российской Федерации начала применять беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными снарядами по украинской легкой бронетехнике. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал ТАСС.
«Вооруженные силы России начали использовать многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10" для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по легкой бронетехнике Украины, сообщил телеканал "Звезда"», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее в пятницу, РИА Новости указало на то, что работающие под прикрытием британские офицеры регулярно участвуют в управлении киевскими военными на передовой.