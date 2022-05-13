Германия начала обучать украинских военных использовать самоходки PzH 2000, которые Берлин поставил Киеву

ФРГ начала обучать украинских военнослужащих использовать самоходки PzH 2000, которые Берлин поставил киевской стороне. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».
«Германия начала обучать украинских солдат использовать самоходки PzH 2000, которые Берлин поставил Киеву. Как сообщает German Foreign Policy, первые военные с Украины уже прибыли в артиллерийскую школу бундесвера, расположенную в земле Рейнланд-Пфальц», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее в пятницу, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация на Украине в конечном счете будет урегулирована с помощью переговоров.