Германия начала обучать украинских военных использовать самоходки PzH 2000, которые Берлин поставил Киеву

Аргументы Недели → В мире 13+

13 мая 2022, 09:37

Самоходка PzH 2000, IMAGO/Sven Eckelkamp / globallookpress.com

ФРГ начала обучать украинских военнослужащих использовать самоходки PzH 2000, которые Берлин поставил киевской стороне. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Германия начала обучать украинских солдат использовать самоходки PzH 2000, которые Берлин поставил Киеву. Как сообщает German Foreign Policy, первые военные с Украины уже прибыли в артиллерийскую школу бундесвера, расположенную в земле Рейнланд-Пфальц», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация на Украине в конечном счете будет урегулирована с помощью переговоров.