Херсонская область и другие южные регионы Украины войдут в состав Российской Федерации. Так думает бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Журавко в эфире телеканала "Крым-24" заявил, что киевские власти закрывают в Херсоне и других районах все счета, закрывают банковскую систему, юридические службы, коммунальные услуги.
Получается, что президент Украины Владимир Зеленский фактически отказался от Херсонской области своими действиями.
По мнению Журавко, Херсон и южные регионы Украины рано или поздно войдут в состав РФ.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак ранее, находясь в Херсоне, заявил, что "Россия здесь навсегда".
В четверг, 12 мая, в Херсоне прогремели взрывы.