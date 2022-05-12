Бывший депутат Рады Журавко заявил, что Херсон и южные регионы Украины рано или поздно войдут в состав России

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12 мая 2022, 23:07 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Херсонская область и другие южные регионы Украины войдут в состав Российской Федерации. Так думает бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Журавко в эфире телеканала "Крым-24" заявил, что киевские власти закрывают в Херсоне и других районах все счета, закрывают банковскую систему, юридические службы, коммунальные услуги.

Получается, что президент Украины Владимир Зеленский фактически отказался от Херсонской области своими действиями.

По мнению Журавко, Херсон и южные регионы Украины рано или поздно войдут в состав РФ.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак ранее, находясь в Херсоне, заявил, что "Россия здесь навсегда".

В четверг, 12 мая, в Херсоне прогремели взрывы.