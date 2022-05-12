Рогозин подсказал Маску, как эвакуировать украинских военных с «Азовстали» — «прилететь на марсианском корабле» в Мариуполь

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подсказал американскому предпринимателю Илону Маску, как эвакуировать украинских военных с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По словам Рогозина, с данной целью можно задействовать «марсианский корабль».
Глава «Роскосмоса» написал в своем Telegram-канале, что командир подразделения украинских сил Сергей «Волына» Волынский обратился к Маску с просьбой помочь выйти с «Азовстали».
«Пока Илон Маск думает, даю свою подсказку: надо Илону прокопать подземный туннель через ядро Земли из Бока Чика в "Азовсталь" или прилететь на марсианском корабле, и тогда можно будет эвакуировать всех нацистских недобитков», — говорится в публикации Дмитрия Рогозина.
Он добавил, что «скорее всего, все будет совсем иначе».
«Прилетят к Волыне русские волшебники в вертолете с волынами и бесплатно покажут кино», — спрогнозировал автор поста.
Как сообщалось ранее в четверг, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение региона под контроль киевских властей исключено.