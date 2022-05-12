Военный комендант Рубежного «Камброд»: на заводе «Заря» еще остаются украинские боевики, жилые кварталы города под контролем ЛНР

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12 мая 2022, 08:58 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

На заводе «Заря» в Рубежном еще остаются украинские боевики, жилые кварталы города находятся под контролем Луганской народной республики. Об этом рассказал военный комендант населенного пункта с позывным «Камброд».

«На территории завода "Заря" в Рубежном еще остаются украинские боевики, жилые кварталы города под контролем ЛНР, сообщил РИА Новости военный комендант», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

По словам «Камброда», в Рубежном остаются 3,5-4 тысячи представителей гражданского населения, они испытывают дефицит лекарств.

Как сообщалось ранее в четверг, премьер-министр Японии Фумио Кисида указал, что Токио и Европейский союз продолжат санкционное давление на Российскую Федерацию из-за ситуации, сложившейся на Украине.