Глава Пентагона Остин сообщил Зеленскому о необходимости контроля за тем, чтобы поставляемое Киеву оружие не попало «не в те руки»

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11 мая 2022, 19:17 Источник: ТАСС

Министр обороны США Ллойд Остин, Win McNamee - Pool via CNP/globallook.com

Размещение оружия, которое поставляют Киеву США, должно строго учитываться и контролироваться. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин, как следует из его слов, просил лично президента Зеленского и министра обороны Украины Алексея Резникова.

«Когда я встречался с президентом Зеленским и министром обороны Резниковым в Киеве, <...> я подчеркнул важность подотчетности, а также важность гарантирования того, что они отслеживают распределение нашей «чувствительной» [военной] техники», - сказал Остин в среду на слушаниях в Конгрессе США.

Глава Минобороны США подчеркнул также, что говорит на эту тему с украинскими партнерами «еженедельно», назвав контроль над тем, чтобы оружие не попало «не в те руки», «очень и очень важным моментом».