Болгария договорилась о поставках газа из США по более низким ценам, чем у «Газпрома»

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11 мая 2022, 18:06 Источник: РБК

Газ, Jean Marc Quinet/globallook.com

Правительство Болгарии сообщило о договоренностях, достигнутых с США о поставках в страну сжиженного природного газа. При этом подчеркивается, что цены на топливо будут ниже, чем российские.

В распространенном в среду релизе болгарского правительства сообщается, что соответствующие договоренности достигнуты в ходе встречи премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис. Поставки газа начнутся уже в июне.

«Вице-президент Камала Харрис поздравила Болгарию с решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета», — сказано в релизе.

При этом в документе не указано, какой именно будет цена американского газа и как она будет рассчитываться.

Ранее сообщалось, что после отказа болгарского правительства оплачивать российский газ в рублях, «Газпром» сообщил о прекращении поставок топлива в страну с 27 апреля.