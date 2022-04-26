В Минэнерго Болгарии заявили, что «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в страну с 27 апреля

В Министерстве энергетики Болгарии вечером во вторник сообщили, что российская компания "Газпром" проинформировала "Булгаргаз", что поставки газа на территорию страны прекращаются.
Согласно последним данным министерства, в компанию "Булгаргаз" ранее сегодня поступило уведомление от ООО "Газпром экспорт", в котором сообщается, что поставки природного газа в Болгарию из РФ будут приостановлены со среды, 27 апреля.
Ранее болгарские власти подчеркнули, что не намерены платить за российское топливо рублями.