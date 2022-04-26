В Минэнерго Болгарии заявили, что «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в страну с 27 апреля

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26 апреля 2022, 22:56 Источник: РИА "Новости"

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

В Министерстве энергетики Болгарии вечером во вторник сообщили, что российская компания "Газпром" проинформировала "Булгаргаз", что поставки газа на территорию страны прекращаются.

Согласно последним данным министерства, в компанию "Булгаргаз" ранее сегодня поступило уведомление от ООО "Газпром экспорт", в котором сообщается, что поставки природного газа в Болгарию из РФ будут приостановлены со среды, 27 апреля.

Ранее болгарские власти подчеркнули, что не намерены платить за российское топливо рублями.