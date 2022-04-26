Польская компания PGNIG заявила, что получила уведомление от «Газпрома» об остановке поставок газа с 27 апреля

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26 апреля 2022, 20:28 Источник: РИА "Новости"

газовая труба, pixabay.com

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNIG вечером во вторник сообщила, что получила от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа на территорию страны со среды, 27 апреля.

PGNIG заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях.

Напомним, ранее сегодня портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах компании PGNiG сообщил, что РФ приостановила поставки газа на польскую территорию в рамках Ямальского контракта.

В "Газпроме" впоследствии опровергли информацию о том, что поставки к настоящему моменту приостановлены.