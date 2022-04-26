Польская компания PGNIG заявила, что получила уведомление от «Газпрома» об остановке поставок газа с 27 апреля

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNIG вечером во вторник сообщила, что получила от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа на территорию страны со среды, 27 апреля.
PGNIG заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях.
Напомним, ранее сегодня портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах компании PGNiG сообщил, что РФ приостановила поставки газа на польскую территорию в рамках Ямальского контракта.
В "Газпроме" впоследствии опровергли информацию о том, что поставки к настоящему моменту приостановлены.