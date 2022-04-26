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Портал Onet утверждает, что Россия приостановила поставки газа в Польшу

, 18:01 Источник: ТАСС

Портал Onet утверждает, что Россия приостановила поставки газа в Польшу
газовая труба, pixabay.com

Портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах компании PGNiG утверждает, что РФ приостановила поставки газа на польскую территорию в рамках Ямальского контракта.

Согласно данным портала, в Министерстве по вопросам климата Польши в этой связи был создан кризисный штаб. 

К настоящему моменту о приостановке поставок газа в Польшу официально не сообщается, предполагается, что уведомление поступит в течение дня. По данным журналистов, российская сторона якобы не информировала Варшаву о причинах приостановки поставок.

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