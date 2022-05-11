Британия подписала с Финляндией и Швецией новые соглашения по безопасности и нарастит свое военное присутствие в этих странах

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11 мая 2022, 15:32 Источник: ТАСС

Борис Джонсон и Магдалена Андерссон, Christine Olsson/globallook.com

Швеция и Финляндия подписали с Великобританией новые соглашения в сфере безопасности, которые позволят Соединенному Королевству нарастить свое военное присутствие в этих странах. Об этом сообщила в среду канцелярия британского премьера Бориса Джонсона.

В заявлении указывается, что данные соглашения стали «символом прочного доверия между странами» и позволят «повысить уровень безопасности в Европе». Что касается наращивания военного присутствия Британии, речь идет о размещении в Финляндии и Швеции боевой техники и личного состава.

О подписании договоренностей было объявлено в ходе визита Бориса Джонсона в Швецию — 11 мая он встретился в Стокгольме с премьер-министром страны Магдаленой Андерссон. В среду запланировано также посещение Джонсоном Финляндии.

Ранее в среду сообщалось, что премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки примет решение о присоединении к НАТО в течение одной недели.