Россия рассчиталась с США за ленд-лиз 1943 года уже только при Путине

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11 мая 2022, 10:29

Как складывались отношения между русскими и англосаксами во время Второй мировой войны, и особенно важно это в наши дни, когда отношения в тупике.



Накануне Великой Отечественной войны Советский Союз рассматривал в качестве приоритетного союзника Германию, а не Великобританию и США. Советский Союз пришёл к этому лишь в августе 1939 года – после того как его многочисленные попытки наладить отношения с Великобританией разбились о непонимание, о её потворство Гитлеру. Запад воспринимал Гитлера родственно: призывы нацистов к совместной борьбе против большевизма сыграли свою роль. Уже через полгода после прихода нацистов к власти был подписан «пакт четырёх» между Германией, Италией, Великобританией и Францией, чтобы все территориальные европейские вопросы решались без ущерба для четырёх сторон. Что это, как не поощрение Гитлера к агрессии в Восточной Европе?



К тому моменту когда Германия напала на СССР, западные иллюзии насчёт нацизма развеялись: Великобритания уже год как находилась под немецкими бомбёжками, Франция пала, Скандинавские страны контролировались Гитлером. Поэтому уже 22 июня 1941 года Уинстон Черчилль выступил с инициативой: заявил, что приветствует СССР и готов оказывать всяческую помощь. Это был звёздный час его политической карьеры. А через месяц и Франклин Рузвельт сделал шаг навстречу Советскому Союзу: произнёс слова поддержки и распространил на СССР программу ленд-лиза.



В России популярна такая точка зрения: англосаксы дождались момента, когда Советский Союз сделал самую тяжёлую работу, и вступили в игру, лишь чтобы лавры победителей достались не одному только СССР.



Ленд-лиз помог США выбраться из Великой депрессии. Более того, годы Второй мировой войны для США – это пик покупки ювелирной продукции, премиальных изделий из кожи и меха. Также стоит помнить, что американцы, поставляя Советскому Союзу продукты производства, никогда не поставляли ему технологий, как бы он ни упрашивал и какие бы деньги ни предлагал. Например, радиолокация. Или, например, взрывчатка нового поколения, в 20 раз превосходившая любые аналоги как в странах антигитлеровской коалиции, так и в странах антикоминтерновского пакта. Наконец, пенициллин. Советскому Союзу пришлось синтезировать его самостоятельно – под названием «крустозин».



Условия сделки были такими: если техника уничтожалась в ходе боевых действий, то она списывалась, а та техника, которая после войны оставалась действующей, подлежала возврату и облагалась арендной платой. Россия рассчиталась за ленд-лиз уже только при Путине, погасив оба долга – перед частными предприятиями США и перед американской казной.



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