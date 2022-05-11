В Минобороны РФ представили кадры с работой бойцов ВДВ российской армии на Украине

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11 мая 2022, 10:24

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Пресс-служба Министерства обороны России представила в среду, 11 мая, видеосюжет с работой десантных подразделений армии РФ во время спецоперации на Украине. Ролик разместили журналисты RT.

На кадрах показан момент работы бойцов ВДВ на одном из участков СВО. Десантники сумели подавить и ликвидировать огневые точки опорного пункта ВСУ.

Уточняется, что российские военные использовали противотанковое управляемое вооружение, переносные ракетные комплексы, гранатомёты и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что остатки войск Украины, которые были выбиты из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на территории завода «Заря».