В Минобороны РФ представили кадры с работой бойцов ВДВ российской армии на Украине

Пресс-служба Министерства обороны России представила в среду, 11 мая, видеосюжет с работой десантных подразделений армии РФ во время спецоперации на Украине. Ролик разместили журналисты RT.
На кадрах показан момент работы бойцов ВДВ на одном из участков СВО. Десантники сумели подавить и ликвидировать огневые точки опорного пункта ВСУ.
Уточняется, что российские военные использовали противотанковое управляемое вооружение, переносные ракетные комплексы, гранатомёты и стрелковое оружие.
Ранее стало известно, что остатки войск Украины, которые были выбиты из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на территории завода «Заря».