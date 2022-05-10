Глава Нацразведки США Хейнс критично выразилась по поводу победы России в Донбассе

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10 мая 2022, 18:20

Руководитель Национальной разведки Соединённых Штатов Америки Эврил Хейнс/ из открытых источников

Руководитель Национальной разведки Соединённых Штатов Америки Эврил Хейнс резко высказалась по поводу перспективной победе Российской Федерации в Донбассе. Информацию сообщает во вторник, 10 мая, «Украина.ру».

Американская чиновница силового ведомства подчеркнула, что в ближайшие несколько месяцев события на Украине ждёт «более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория». Но это не позволит продвинуться переговорам Москвы и Киева.

Как отметила далее миссис Хейнс , вероятнее всего, будет происходить переброска российских войск на южное направление – в Одессу... А это значит, по ее мнению, что Россия готовится к длительному конфликту.

«Победа России на Донбассе не положит конец войне», − сокрушается в своём заявлении глава Нацразведки.

Власти США и командование Пентагона, по словам Хейнс, наблюдают явные признаки намерения российской стороны расширить сухопутный мост в Приднестровье.

Отметим, накануне во время выступления на Красной площади Владимир Путин заявил, что начало спецоперации на Украине позволило Москве на несколько часов опередить Киев – а значит стало единственно правильным решением в сложившемся положении. Российский лидер отметил, что Североатлантический альянс активно наращивал своё военное присутствие на востоке и готовили нападение на Крым.

Ранее сегодня президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что у российского лидера Владимира Путина, возможно, нет плана по выходу из украинского кризиса, передает Reuters.