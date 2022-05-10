Байден предположил, что у Путина нет плана по выходу из ситуации вокруг Украины

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10 мая 2022, 07:25 Источник: РБК

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas/globallook.com

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что у российского лидера Владимира Путина, возможно, нет плана по выходу из украинского кризиса, передает Reuters.

Как сообщает агентство, Байден, выступая в понедельник на мероприятии, посвященном сбору средств, охарактеризовал Путина как «расчетливого» человека и сказал, что обеспокоен, поскольку у президента РФ, по его мнению, «нет плана по выходу [из ситуации в Украине] прямо сейчас». По признанию Байдена, он «пытается понять, что с этим делать».

Как считает американский президент, задумывая спецоперацию в Украине, Путин делал ставку на разногласия НАТО и ЕС, однако этого не случилось.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация достигнет своего результата и «если бы был хоть один шанс решить вопрос в Украине мирными методами, РФ бы его использовала».