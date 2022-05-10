WarGonzo: военкоры сняли репортаж с занятых позиций 25-й бригады ВСУ Авдеевского котла (18+)

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10 мая 2022, 17:45

Бойцы НМ ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военные корреспонденты проекта WarGonzo вместе с командирами 100-й бригады и штурмового батальона «Сомали» армии ДНР побывали на только что отбитых позициях под Авдеевкой, откуда едва выбили 25-ю аэромобильную бригаду ВСУ.

В сюжете военкоров бойцы республиканской армии штурмовых подразделений рассказали о том, как разворачивался бой, показали дымящиеся окопы, захваченные трофеи и тела погибших неонацистов из ВСУ. Кадры строго +18.

Напомним, в середине апреля гглава WarGonzo Семён Пеггов оосветил продвижение наступления армий РФ и ДНР от Мариупольского котла к Авдеевскому.