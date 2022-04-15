Глава WarGonzo осветил продвижение наступления армий РФ и ДНР от Мариупольского котла к Авдеевскому

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15 апреля 2022, 10:34

Армия ДНР, боец в Мариуполе, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Ситуацию с освобождением населённых пунктов Донбасса от украинских военизированных группировок прокомментировал военный корреспондент, глава проекта WarGonzo Семён Пегов в стриме «Летучка» на RT.

Российские и республиканские войска продолжают наступательное движение по территории Донбасса, ещё находящегося под контролем киевских формирований.

«То, что сейчас остаётся, — уничтожение или пленение той группировки, которая осталась на «Азовстали», — цитирует агентство комментарий военкора.

Далее, по словам Пегова, карта боевых действий сместится в Авдеевский котёл.

«Город Авдеевка находится в непосредственной близости от столицы ДНР. Там сконцентрирована куда большая сила противника, чем в Мариуполе. Авдеевка все восемь лет находилась на линии фронта, укрепрайоны там создавались тоже годами», — подчеркнул журналист.

Уже сейчас несколько российских подразделений приступили к «разбору этих укрепрайонов».

Ранее стало известно, что Киев может перебросить под Авдеевку в Донбассе около 2 тысяч иностранных наемников.