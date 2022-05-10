Анджелина Джоли отказалась от идеи усыновления сирот из Украины

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10 мая 2022, 13:33 Источник: teleprogramma.pro

Анджелина Джоли, Bonnie Cash/globallook.com

Во время свой недавней поездки в Украину голливудская звезда Анджелина Джоли интересовалась 5-летними сиротами, мальчиком и девочкой, которые неплохо говорят по-английски. Как написали некоторые СМИ, в частности, CT News, речь шла о возможном усыновлении.

Актриса приезжала в конце апреля во Львов в частном порядке. Она общалась с местными жителями, беженцами из других регионов Украины и посетила детский дом, расположенный в 90 км от города. Однако после возвращения в Соединенные Штаты представители актрисы перестали выходить на связь с детским учреждением: сначала они взяли паузу в оформлении опекунства, а затем вовсе перестали отвечать на письма.