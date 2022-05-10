Минобороны РФ сообщило о выходе подразделений НМ ЛНР на административную границу республики

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10 мая 2022, 11:20

Боец ЛНР, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Спикер Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 10 мая, сделал официальное заявление о выходе подразделений армии ЛНР при поддержке российских войск на административную границу республики. Сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Российский военный сообщил, что завершилась зачистка от противника посёлка городского типа Попасная, «глубоко эшелонированная оборона противника» была прорвана.

«В результате наступления уничтожены до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», − уточнил Конашенков.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины планировали крупные атаки на остров Змеиный, который имеет стратегическое значение для контроля северо-западной части Черного моря. Нападения планировались при прямом участии американских и британских советников по приказу украинского президента Владимира Зеленского.