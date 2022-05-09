Минобороны РФ: украинские военные планировали большую провокацию по захвату острова Змеиный

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9 мая 2022, 21:55 Источник: РИА Новости

остров Змеиный, фото с сайта Векипедия

Вооруженные силы Украины планировали крупные атаки на остров Змеиный, который имеет стратегическое значение для контроля северо-западной части Черного моря. Нападения планировались при прямом участии американских и британских советников по приказу украинского президента Владимира Зеленского.

Эту информацию 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По данным Минобороны, Вооруженные силы России с субботы, 7 мая, отбили несколько попыток киевских властей захватить остров Змеиный.

Конашенков заявил, что украинская армия понесла большие потери. При попытке захвата острова были уничтожены 50 украинских диверсантов. По словам Конашенкова, на берегу Черного моря остались тела 24 украинских военных.

"За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24", — рассказал генерал.