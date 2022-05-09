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9 мая 2022, 18:11 Источник: РИА Новости

gipsokobzon/ twitter.com/globallookpress.com

На Украине под Харьковом 4 мая погиб наемник из Нидерландов. Голландское издание Telegraaf написало о гибели 55-летнего гражданина Нидерландов со ссылкой на членов его семьи.

Издание уточняет, что приехавший добровольцем в иностранный легион Украины мужчина погиб 4 мая в результате артиллерийского обстрела под Харьковом. По информации Telegraaf, дочь погибшего наемника в соцсети писала, что он ни разу не пожалел о своем решении поехать на Украину.

Telegraaf также привело данные о том, что в середине марта на Украине находились более 70 добровольцев из Нидерландов.

МИД Нидерландов пока не подтверждает информацию о гибели наемника из этой страны, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников убежден: заявления лидеров стран НАТО, что их государства не являются участниками конфликта на Украине, не являются правдой. Собрано достаточное количество свидетельств участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине.