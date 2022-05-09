Москалькова: переговорный процесс по возвращению мирных граждан России с Украины не прекращается

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9 мая 2022, 10:08 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Переговорный процесс по возвращению мирных граждан РФ с Украины не прекращается. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Москалькова РИА Новости: переговорный процесс по возвращению мирных граждан России с Украины не прекращается. По ее словам, это абсолютно ненормально — держать гражданских лиц без законных оснований», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник отметил, что из города Лисичанска в Донбассе вышла целая бригада украинских Вооруженных сил.